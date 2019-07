Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess ReturnSollten Anleger sich freuen, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Per 02.07.2019, 23:22 Uhr wird für die Aktie Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 28,84 USD angezeigt.

Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Die Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return ist mit einem Kurs von 29,62 USD inzwischen -6,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -5,85 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return liegt bei 26,33, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return bewegt sich bei 61,51. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

Anzeige Ist Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return jetzt ein Kauf? Oder sollten Sie lieber direkt raus aus Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return?

Hier finden Sie die exklusive Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return Sonderanalyse mit der direkten Handlungsempfehlung für Sie als Investor.

Jetzt hier klicken und über diesen Link die charttechnische und fundamentale Einschätzung von Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return kostenlos sichern