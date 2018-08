Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return. Die Aktie schloss den Handel am 16.08.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 60,52 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return verläuft aktuell bei 45,1 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 60,52 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +34,19 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 51,04 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return-Aktie der aktuellen Differenz von +18,57 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return-Aktie ein "Sell"-Rating.