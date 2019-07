Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return: War das schon alles?

Per 27.07.2019, 13:07 Uhr wird für die Aktie Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 35.11 USD angezeigt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return-Aktie hat einen Wert von 42,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (54,81). Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,81). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Credit Suisse VelocityShares 3X Inverse Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return.

