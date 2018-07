Credit Suisse Hongkong einigt sich auch mit SEC wegen Anstellungspraktiken

Hongkong (awp) - Die Hongkong-Tochter der Credit Suisse hat sich im Fall betreffend fragwürdige Anstellungspraktiken auch mit der US-Börsenaufsicht SEC auf einen Vergleich geeinigt. Die Credit Suisse wird knapp 25 Millionen Dollar an Gewinnausschüttungen und 4,8 Millionen Dollar an Zinsen zahlen, teilte die SEC am Donnerstag mit.

Die Credit Suisse (Hongkong) habe zwischen 2007 und 2013 Freunde und Familienangehörige chinesischer Regierungsbeamter einstellt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten