Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

An der Börse NYSE Arca schloss die Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes-Aktie am 19.07.2019 mit dem Kurs von 282.2 USD.

Unser Analystenteam hat Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 62,01 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,24). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes insgesamt ein "Hold"-Wert.