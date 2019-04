Credit Suisse Credit Suisse S&P MLP Index Exchange Traded Notes due December 4 2034 Linked to the: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Per 04.04.2019 wird für die Aktie Credit Suisse Credit Suisse S&P MLP Index Exchange Traded Notes due December 4 2034 Linked to the am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 14,212 USD angezeigt.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Credit Suisse Credit Suisse S&P MLP Index Exchange Traded Notes due December 4 2034 Linked to the-RSI ist mit einer Ausprägung von 15,45 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 21,98, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Credit Suisse Credit Suisse S&P MLP Index Exchange Traded Notes due December 4 2034 Linked to the konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Credit Suisse Credit Suisse S&P MLP Index Exchange Traded Notes due December 4 2034 Linked to the auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Credit Suisse Credit Suisse S&P MLP Index Exchange Traded Notes due December 4 2034 Linked to the wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Credit Suisse Credit Suisse S&P MLP Index Exchange Traded Notes due December 4 2034 Linked to the auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.