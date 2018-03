Credit-Suisse-CEO äussert sich zu Geschäftsverlauf im Q1 – “Seltsamer Februar”

Zürich (awp) - Der CEO der Grossbank Credit Suisse, Tidjane Thiam, hat sich am Mittwoch an einer von Bloomberg in London organisierten Veranstaltung zum Geschäftsverlauf des Finanzinstituts geäussert. "Der Januar war ein starker Monat, der Februar war seltsam und der März war überall (eng: all over the place)", so die Worte des Managers gegenüber der Nachrichtenagentur.

Insgesamt, so sein Fazit, sei das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten