Credit Suisse-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Ein Zahlungsausfall beim US-amerikanischen Hedgefonds Archegos Capital könnte einige Geldhäuser – darunter die Schweizer Großbank Credit Suisse – teuer zu stehen kommen. Deren Aktie gab zum Auftakt in die neue Woche deutlich nach und verlor an der Schweizer Wertpapierbörse annähernd 14 Prozent ihres Wertes. Auch am Dienstag bestimmen die Bären das Geschehen und bescheren dem Papier weitere Abschläge von über 3



