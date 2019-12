Credit Suisse Aktie: Die Fokussierung auf die Vermögensverwaltung zahlt sich aus

Credit Suisse profitierte im 3. Quartal von einer guten Geschäftslage in den Kernsegmenten Vermögensverwaltung und InvestmentBanking sowie von den Restrukturierungen der vergangenen Jahre. Zudem musste die Bank weniger Steuern an den Fiskus abführen. So wurde der Quartalsgewinn auf 881 Mio SFr mehr als verdoppelt. Die Fokussierung auf die Vermögensverwaltung zahlt sich aus. Credit Suisse verzeichnet einen Anstieg des verwalteten Vermögens. Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



