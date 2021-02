Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN: Das macht sprachlos!

Für die Aktie Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN stehen per 01.02.2021, 14:36 Uhr 25.99 USD zu Buche.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN-Aktie hat einen Wert von 90,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (64,58). Der RSI25 liegt bei 64,58, was bedeutet, dass Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Credit Suisse AG (Nassau Branch) VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

