Credit Agricole winkt bei Commerzbank ab: Keine Pläne für Anteilskauf

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Credit Agricole ist nach eigenem Bekunden doch nicht an einem Einstieg bei der Commerzbank interessiert.



Es gebe keine Pläne, einen Anteil der nach wie vor teilverstaatlichen deutschen Bank zu erwerben, sagte Credit-Agricole-Chef Philippe Brassac am Mittwoch in einer Telefonkonferenz nach Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal.

Anfang Oktober hatte das noch etwas anders geklungen. Damals hatte Brassac in einem Interview mit dem "Handelsblatt" gesagt, dass die Credit Agricole das Geschäft in Deutschland deutlich ausbauen wolle. Dabei würde er auch einen Blick auf die Commerzbank werfen, sollte das Frankfurter Geldhaus tatsächlich als Übernahmeziel auf den Markt kommen.

Credit Agricole ist mit 42 Milliarden Euro fast drei Mal so viel wert wie die Commerzbank - und zeigte Stärke im dritten Quartal: Trotz eines schwachen Kapitalmarktgeschäfts fielen die Geschäftszahlen etwas besser aus als Experten erwartet hatten.