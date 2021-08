Credit Agricole verdient fast zwei Milliarden Euro im Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Credit Agricole hat wie die meisten europäischen Konkurrenten von einer kräftigen Erholung der Wirtschaft profitiert.



Da inzwischen nicht mehr so viele Kreditausfälle drohen wie noch vor einem Jahr, legte der Gewinn auf fast zwei Milliarden Euro zu, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Die Erträge legten um fast ein Fünftel auf 5,8 Milliarden Euro zu. Damit übertraf die Bank bei beiden Werten die Erwartungen der Experten. Die Credit-Agricole-Aktie legte in den ersten Handelsminuten deutlich zu. Die Credit Agricole ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich kleineren Genossenschaftsbanken. Von der Struktur her ist das Geldhaus damit in Deutschland am ehesten mit der DZ Bank vergleichbar, die als Zentralinstitut für den Genossenschaftssektor dient. Die DZ Bank ist aber nicht börsennotiert./zb/ngu/eas