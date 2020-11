Credit Agricole verdient im Sommer mehr als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

PARIS (dpa-AFX) - Die Folgen der Corona-Pandemie haben die französische Großbank Credit Agricole im dritten Quartal weniger hart getroffen als befürchtet.



So musste der Finanzkonzern nicht so viel für mögliche Kreditausfälle zur Seite legen, wie Experten erwartet hatten. Zudem liefen die Geschäfte im Investmentbanking - und hier vor allem mit Anleihen - besser als prognostiziert.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den Monaten Juli bis September um neun Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gefallen, teilte die Bank am Mittwoch in Paris mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem deutlich schwächeren Gewinn gerechnet. Die Erträge legten leicht zu - auch hier überraschte die Bank positiv.

Die Credit Agricole ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich kleineren Genossenschaftsbanken. Von der Struktur her ist das Geldhaus damit in Deutschland am ehesten mit der DZ Bank vergleichbar, die als Zentralinstitut für den Genossenschaftssektor dient. Die DZ Bank ist aber nicht börsennotiert.