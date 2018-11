Credit Agricole steigert Gewinn deutlich - Gute Geschäfte mit Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Bank Credit Agricole hat dank eines starken Geschäfts mit großen Konzernen deutlich mehr verdient.



Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um 17 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Konkurrentin der BNP Paribas und Societe Generale am Mittwoch in Paris mit. Die operativen Erträge legten um sechs Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zu. Die Ergebnisse fielen im Rahmen der Expertenerwartungen aus.

Die Credit Agricole profitierte wie schon im zweiten Quartal von besseren Geschäften in allen Bereichen - besonders gut lief es erneut bei der Finanzierung von großen Transaktionen für Konzerne. Die Credit Agricole ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich kleineren Genossenschaftsbanken. Von der Struktur her ist das Geldhaus damit in Deutschland am ehesten mit der Frankfurter DZ Bank vergleichbar, die als Zentralinstitut für den Genossenschaftssektor dient./zb/stk