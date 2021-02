CrediMaxx und Uniturm zahlen Nebenjob-Ausfall-Soforthilfe für Studierende

Zossen (ots) - Zahlreiche Studierende sind in der Corona-Krise von finanziellen Schwierigkeiten betroffen. Durch den Verlust des Nebenjobs wird es schwerer, die Kosten zu decken. Mit der Nebenjob-Ausfall-Soforthilfe von CrediMaxx und Uniturm sollen die Sorgen gelindert werden.Im Rahmen der Hochladewochen, die bei Uniturm.de vor der Tür stehen, CrediMaxx und Uniturm eine Nebenjob-Ausfall-Soforthilfe für Studierende ins Leben gerufen. Bis zum 22.03.2021 gibt es eine Chance auf die Gewinne: Insgesamt stehen 22 Studi-Soforthilfen in Höhe von je 222 Euro zur Verfügung. Ergänzend dazu können Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch einen von fünf 100-Euro-Gutscheinen für MediaMarkt gewinnen.Nebenjobs sind für viele Studierende eine wichtige finanzielle Unterstützung für das Studium. Oft wird in der Gastronomie oder auch im Einzelhandel gejobbt, Nachhilfe oder Betreuung von Kindern gehören ebenfalls zu den beliebten Nebenjobs. Die Corona-Krise hat die Studenten hart getroffen, da häufig genau diese Jobs weggefallen sind. Ein Verlust des Jobs sorgt für ein großes Loch in der Kasse. CrediMaxx möchte Studenten daher finanziell unterstützen und Uniturm.de ist mit dabei.Die Teilnahmebedingungen sind überschaubar. Alle Studenten, die bis zum 22.03.2021 auf der Webseite von Uniturm.de mindestens fünf Dokumente hochladen, landen im Lostopf. Zusätzlich muss ein Nachweis darüber, dass derzeit kein Einkommen aus dem Nebenjob erfolgt, eingereicht werden. Sind diese Teilnahmebedingen erfüllt, besteht die Chance auf eines von 22 Studien-Stipendien in Höhe von je 222 Euro.Ergänzend dazu möchte Uniturm.de auch den Studierenden eine Gewinnchance bieten, die ihren Nebenjob nicht verloren haben oder gar keinen hatten. Auch diese können an den Hochladewochen teilnehmen. Mit fünf hochgeladenen Dokumenten kann ein Los für die Verlosung von fünf MediaMarkt-Gutscheinen in Höhe von je 100 Euro eingelöst werden.Nähere Informationen:Uniturm.dePharetis GmbHKarl-Heine-Straße 9904229 LeipzigWebseite: https://ots.de/0KDwahCrediMaxx® GmbHAn den Pferdekoppeln 3615806 ZossenHRB 26217 PotsdamWebseite: https://www.credimaxx.de/soziale-verantwortung/nebenjob-ausfall-soforthilfe/Pressekontakt:CrediMaxx® GmbHChristian JungAn den Pferdekoppeln 3615806 ZossenHRB 26217 Potsdampresse@credimaxx.deOriginal-Content von: CrediMaxx® GmbH, übermittelt durch news aktuell