Creature World NFT: Treffen Sie die schnell wachsende NFT, die jetzt Shaqs Profilbild ist!

Der Kauf von nicht-fungiblen Token ist in der Welt der Prominenten und Sportler nichts Neues. Ein bekannter Sportler kaufte kürzlich ein NFT-Projekt und änderte es in sein Profilbild auf Twitter Inc. (NYSE:TWTR), was dem Projekt einen sofortigen Anstieg des Wertes und des Handelsvolumens bescherte.

NBA Hall of Famer Shaquille O’Neal ist der Besitzer von zwei Creatures, einer NFT-Serie, die am 29. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung