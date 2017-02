München (ots) - Ob es nun um technologische Fortschritte diverserGadgets geht, um journalistische Arbeit oder generell die heutigeArbeitswelt - alle Unternehmen brüsten sich gerne damit, innovativ zusein. Doch bei internationalen Rankings stehen deutsche Unternehmenim Hinblick auf ihre Innovationsfähigkeit nicht an vorderster Stelle.Bei einem Informationstag der Medientage am 21.3. geht es einerseitsdarum, herausfinden wie es in der deutschen Medienlandschaft um dasInnovationsmanagement bestellt ist und wie es im Einzelnen umgesetztwird, und zum anderen, inwiefern Innovationskultur einen nachhaltigenWettbewerbsvorteil bedeutet.Die Keynote hält Jens Leyh, Leiter des Competence CenterInnovationsmanagement am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaftund Organisation (IAO). Das Competence Center unterstützt Unternehmenbei der Gestaltung ihrer spezifischen Innovationssysteme.Über die bestmögliche Umsetzung im Unternehmen diskutieren dannManfred Klaus (Plan.Net Gruppe), Gerrit Rabenstein (Google),Eun-Kyung Park (ProSiebenSat.1), Oliver von Wersch (Gruner+JahrDigital) und Wolfram Winter (Sky Deutschland) unter der Moderationvon Svenja Teichmann (Crowdmedia). Das Thema Innovationskultur stehtim Zentrum eines Vortrags von Jens Uwe Meyer, Experte für digitaleDisruption und Innovation. Und Annina Zwettler wird am Beispiel vonARTE erläutern, wie Virtual Reality und 360°-Videos transmedialesStorytelling ermöglichen.Das vollständige Programm und die Anmeldemöglichkeit finden Sieunter: www.medientage.de/medientage-specialsPressekontakt:Medientage MünchenAnja KistlerTelefon: 089/68999250Fax: 089/68999199anja.kistler@medientage.deOriginal-Content von: Medientage M?nchen, übermittelt durch news aktuell