CrazyPhil von Bigo Live begibt sich auf eine rasante Tour durch Deutschland und streamt die gesamte Reise live

Berlin (ots/PRNewswire) - "Die Fans sind die Grundlage für meine Arbeit. Es ist mir sehr wichtig, mit ihnen auf einer persönlichen Ebene in Kontakt zu treten", sagt Philipp Ziltener.Der aus der Schweiz stammende Bigo Live-Sender und Radiomoderator Philipp Ziltener begab sich kürzlich auf eine 17-tägige Tour durch Deutschland, um andere Online-Sender und Fans persönlich zu treffen. Die fast dreiwöchige Reise begann am 24. Juni und wurde exklusiv per Live-Streaming an Millionen von Anhängern auf der Live-Streaming-App übertragen.Ziltener, der sich "CrazyPhil" nennt, zeigt in seinen Live-Streams oft seine Verschrobenheit und Kreativität. Im Laufe der Pandemie hat CrazyPhil Beziehungen zu Fans und anderen Sendern aufgebaut, indem sie ihr Leben während ihrer täglichen Live-Streams teilten. Daraufhin beschloss CrazyPhil, quer durch Deutschland zu reisen, als die Reisebeschränkungen gelockert wurden, und die gesamte Reise per Live-Stream zu übertragen und dies als Gelegenheit zu sehen, andere Online-Sender und Fans persönlich zu treffen."Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Streaming kann Reise-Live-Streaming ein großartiges Instrument werden, um Reisende an ihrer Reise teilhaben zu lassen. Das Live-Streaming kann den Zuschauern auch die Angst vor dem Unbekannten nehmen. Sprache, Kleidung und kulturelle Normen fühlen sich weniger fremd an, wenn man sie auf dem Bildschirm sieht", so ein Sprecher von Bigo Live.Bigo Live von online auf offline bringenZiltener begann die Reise durch Deutschland in der südwestlichen Stadt Sinsheim und fuhr in nordwestlicher Richtung nach Wiesbaden und Köln. Von Köln aus reiste CrazyPhil in den Norden nach Oberhausen, Hannover und Hamburg. Von Hamburg aus ging es für CrazyPhil in den Südosten in die Hauptstadt Berlin und dann weiter in den Westen nach Wolfsburg. Die letzten Tage seiner Reise verbrachte er in den südlichen Regionen des Landes, insbesondere in Würzburg und Nürnberg.Während der Tournee traf sich CrazyPhil mit Fans und anderen Bigo Live-Sendern in drei großen Städten: Köln, Hamburg und Berlin. Die "Offline-Partys" von Bigo Live ermöglichten es CrazyPhil und seinen Freunden und Kollegen, sich zu treffen, sich besser kennenzulernen und Tipps zum Live-Streaming auszutauschen.Auf die Frage nach dem denkwürdigsten Teil seiner Tour sagte CrazyPhil: "Bigo Live ist eine großartige Plattform, die nicht nur mein Publikum vergrößert, sondern mir auch geholfen hat, Beziehungen zu Musikern und Künstlern aufzubauen. Ich freue mich darauf, sie persönlich zu treffen. Während der Reise lernte ich einen anderen Bigo Live-Star kennen, Nina Chartier (Bigo ID: mrsninachartier), eine deutsche Rapperin, und wir wurden gute Freunde."CrazyPhil zu Hause willkommen heißenBigo Live beendete die dreiwöchige Deutschlandtour von CrazyPhil mit einem Picknick im Freien und einer Willkommensparty in Zürich, Schweiz. Mit CrazyPhil als Ehrengast lud Bigo Live 50 Broadcaster ein, die weltweit schnell wachsende Live-Streaming-Plattform auszuprobieren. CrazyPhil plant, rechtzeitig zum Oktoberfest mit einer neuen Generation von Bigo Live-Sendern nach Deutschland zurückzukehren.Informationen zu Bigo LiveBigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden sozialen Live-Streaming-Communitys, in der Nutzer in Echtzeit senden, um Lebensmomente zu teilen, ihre Talente zu präsentieren und mit Menschen aus aller Welt zu interagieren. Bigo Live hat rund 400 Millionen Nutzer in über 150 Ländern und ist derzeit Marktführer in der Live-Streaming-Branche. Bigo Live wurde im März 2016 gegründet und ist im Besitz von Bigo Technology mit Sitz in Singapur.