Crate.io und M&M Software geben technologische Kooperation bekannt - Skalierbare IIoT-Lösungen für die Fertigungsindustrie

Dornbirn/St. Georgen (ots) - Crate.io (https://crate.io/) , Entwickler und Anbieter der für den Einsatz in IIoT-Umgebungen optimierten CrateDB, geht eine strategische Partnerschaft mit der M&M Software GmbH (https://www.mm-software.com/de/) (Mitglied der WAGO Group) ein. Ziel der Kooperation ist die Vermarktung skalierbarer, digitaler Infrastrukturlösungen für das produzierende Gewerbe.Gemeinsame Vision für das industrielle Internet der DingeBeide Unternehmen haben am 20.04.2020 ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet und agieren künftig als Technologiepartner für die IoT-Datenbank CrateDB. Primäres Ziel der Vereinbarung ist die Kooperation in der Vermarktung gemeinschaftlicher Lösungsansätze für Unternehmen (u.a. aus dem produzierenden Gewerbe), die in Sachen Skalierung und Kosten hohe Ansprüche an ihre IoT-Infrastruktur stellen.Unter Nutzung der entstehenden Synergien wollen Crate.io und M&M Software den Markt für IIoT-Datenbanken und -Plattformen im deutschsprachigen Raum intensiv fördern und ausbauen. Beide Unternehmen verbindet das Ziel, ihren Kunden die bestmögliche Lösung zur Verfügung zu stellen - jeweils angepasst auf die Erfordernisse der Zukunft und basierend auf dem aktuellen Stand der Technologieentwicklung.Langfristige Wachstumspotenziale sichernIm Rahmen der Kooperation bringt M&M umfassende Kernkompetenzen in Form von Technologie und Branchen-Know-how, kombiniert mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung industrieller Softwarelösungen ein - von der Anforderungsanalyse bis zum erfolgreichen Betrieb. In der Zusammenarbeit mit Crate.io tritt M&M als Systemintegrator auf, der die Projekte federführend steuert und beim Kunden realisiert. Crate.io wird als Technologielieferant die CrateDB Cloud im Rahmen des Kundenprojektes hosten und managen."Die von M&M Software entwickelten IoT-Applikationen basieren auf neuesten Technologien und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Durch den Einsatz der CrateDB ergänzen wir unser Angebot optimal. CrateDB ermöglicht die effiziente Nutzung unterschiedlicher Datentypen in Echtzeit durch Funktionen für das Monitoring von Zeitreihen und die Analysen der großen, langfristigen und komplexen Datensätze des industriellen IoT", erklärt Christian Gnädig, Head of Sales & Marketing bei M&M."Mehr als 1.600 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen bereits auf die CrateDB für ihre IoT- und Maschinendatenanwendungen", ergänzt Christian Lutz, Mitbegründer und CEO von Crate.io. "Unsere Kunden und unabhängige Analysten wie Gartner und Forbes erkennen die Alleinstellungsmerkmale rund um die Performance von CrateDB an: Skalierbarkeit, einfache Implementierung und Kosteneffizienz."Über Crate.ioCrate.io (http://crate.io/) ist der Entwickler der CrateDB, einer hochskalierbaren, verteilten Datenbank-Lösung, die Skalierbarkeit und Performance von NoSQL mit der Leistungsfähigkeit und Einfachheit von Standard-SQL verknüpft. Dafür entwickelt, um insbesondere IoT- und Maschinendaten-Applikationen zu unterstützen, ist die CrateDB für containerisierte Umgebungen optimiert und läuft auf Microsoft Azure oder anderen Clouds, sowie im eigenen Datencenter. Crate.io wurde im Juni 2013 gegründet und agiert von seinen Standorten in Berlin und Dornbirn (Österreich) sowie von San Francisco aus und remote friendly weltweit. Forbes hat Crate.io in die "Top 25 IoT Startups to Watch in 2019" gereiht. Gartner hat das Unternehmen als "Cool Vendor in Manufacturing Operations 2019" ausgezeichnet.Über M&M Software GmbHM&M Software (https://www.mm-software.com/de.) ist ein Technologie- und Beratungshaus für individuelle, industrielle Softwarelösungen und Mitglied der WAGO Group. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und aktuell über 200 Mitarbeitern an drei Standorten realisiert M&M zuverlässige und moderne Softwarelösungen. Das Dienstleistungsangebot umfasst Management- und Technologieberatung, hochqualifizierte Softwareentwicklung und -wartung sowie Qualitätssicherungs- und IT-Services. Hauptsitz des Unternehmens ist St. Georgen im Schwarzwald.Pressekontakt:PIABO PR GmbHcrate@piabo.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131757/4591402OTS: crateOriginal-Content von: crate, übermittelt durch news aktuell