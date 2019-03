Crate.io stellt IoT-Lösung für Discrete Manufacturing vor (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin/Dornbirn (ots) -Crate.io (https://crate.io/), Entwickler vonEchtzeit-Datenbanklösungen für Maschinendaten und IoT-Anwendungen,hat die Real-Time-Datenbank des Unternehmens um eineanwendungsspezifische Lösung für die Fertigungsindustrie erweitert.Die Crate IoT Data Platform for Discrete Manufacturing ermöglicht dieErfassung, Analyse, Speicherung und Bereitstellung beliebiger Datenfür die integrierte Fertigungssteuerung in der Smart-Factory sowohllokal als auch in der Cloud.Die Crate IoT Platform for Discrete Manufacturing stelltKernfunktionen für das Device-Management, die Datenanreicherung, DataScience inklusive KI und maschinellem Lernen, Dashboards sowieNotification & Control bereit. Aufbauend auf den Erfahrungen auseiner Vielzahl konkreter Projekte bietet die Crate IoT Data Platformdamit eine integrierte Basis für die einfache Entwicklung undImplementierung individueller Lösungen in Produktionsunternehmen mitmassiven Datenmengen. Sie erlaubt das Monitoring, die Vorhersage unddie Kontrolle des Verhaltens von "Things" in Echtzeit und ermöglichtunmittelbare Reaktionen, um die Verfügbarkeit der Produktionslinien,die Effizienz des Betriebes, die Sicherheit und damit letztlich dieProfitabilität zu erhöhen.Die Crate IoT Data Platform for Discrete Manufacturing ist sowohlOn-Premise als auch als fully-managed PaaS in der Cloud verfügbar.Die Gesamtlösung wird dabei als 24x7-Service von Crate.io betrieben.Dies erlaubt die zentrale Überwachung und Steuerung der dezentralenProduktionsstätten ohne Investitionen in eigene Infrastrukturen oderdas Management von Aktivitäten wie die Entwicklung eigenerCloud-nativer Stacks, das Identity-Management, Backup & Restore,Logging oder Monitoring.Über Crate.ioCrate.io ist der Entwickler der CrateDB, einer hochskalierbaren,verteilten Datenbank-Lösung, die Skalierbarkeit und Performance vonNoSQL mit der Leistungsfähigkeit und Einfachheit von Standard-SQLverknüpft. Dafür entwickelt, um insbesondere IoT- undMaschinendaten-Applikationen zu unterstützen, ist CrateDB fürcontainerisierte Umgebungen optimiert und läuft auf Azure oderanderen Clouds, sowie im eigenen Datencenter. Crate wurde im Juni2013 gegründet und hat sein Engineering in Europa (Berlin & Dornbirn,Österreich) sowie Sales und Marketing in USA (San Francisco).Pressekontakt:PIABO PR GmbHUwe Scholzcrate@piabo.netOriginal-Content von: crate, übermittelt durch news aktuell