Crate.io gewinnt IoT Evolution Industrial Product of the Year Award

Dornbirn/Berlin/San Francisco (ots) - Crate.io(https://crate.io/), Entwickler und Anbieter derIoT-Datenbanktechnologie CrateDB mit Fokus auf industrielleIoT-Anwendungen, hat den IoT Evolution Industrial Product of the YearAward 2019 erhalten. Der Preis wird von der IoT Evolution Worldvergeben, einem führenden Medium für IoT-Technologien. Der Awardzeichnet die "besten und innovativsten Produkte und Lösungen für dasindustrielle Internet of Things" aus.Vernetzte Fabriken, Energienetzwerke, Smart-City-Infrastrukturen,Fahrzeugflotten und andere kritische Anwendungen generieren Millionenvon Sensorinformationen pro Minute und benötigen die Speicherung von100ten Terabytes an Daten, die in unterschiedlichsten Formatenvorliegen. Während andere Zeitreihendatenbanken insbesondere für dasMonitoring begrenzter IT-Szenarios entwickelt wurden und nicht in derLage sind, die massiven und weiter wachsenden Datenmengen desindustriellen IoT zu bewältigen, konzentriert sich die CrateDB Cloudkonsequent auf die Erfüllung der Anforderungen im IIoT.Die CrateDB Cloud ist ein skalierbarer Cloud-Service dervollständig von Crate.io verwaltet und betrieben wird. Diesermöglicht das einfache Aufsetzen skalierbarer Echtzeit-Backends fürIIoT-Applikationen. Die CrateDB wird von Unternehmen wie Nokia,Gantner Instruments, Qualtrics, Comcast oder Alpla vor allem wegender unlimitierten Skalierbarkeit und einem um das zehnfach besserenPreis-/Leistungsverhältnis im Vergleich zu anderenTime-Series-Datenbanken eingesetzt. Die Datenbank ist in der Lage,Millionen von IIoT-Datenpunkten pro Sekunde schnell und linearskalierbar einzulesen.