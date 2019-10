CrateDB Cloud jetzt auf dem Azure Marketplace verfügbar

Berlin/Dornbirn/San Francisco (ots) - Crate.io (https://crate.io),Entwickler und Anbieter der branchenführenden Datenbank fürMaschinendaten und industrielle Internet of Things (IoT)-Anwendungen,hat die Verfügbarkeit von CrateDB Cloud als Managed Service auf demMicrosoft Azure Marketplace angekündigt. CrateDB Cloud on Azure istein hochskalierbarer SQL Database-as-a-Service, der rund um die Uhrvon Crate.io betrieben wird. Die Integration ermöglicht esAzure-Kunden, einfach und kostengünstig Echtzeit-Backends fürindustrielle IoT-Anwendungen zu implementieren, die von kleinenGigabyte-Datenströmen bis hin zu umfangreichen Terabyte-Anwendungenreichen.Die digitale Transformation, die durch das IoT und Maschinendatenangetrieben wird, erfordert die Erfassung, Speicherung, Verarbeitungund Analyse großer Datenmengen in Echtzeit. CrateDB ist einedistribuierte und hochskalierbare SQL-Datenbank, die für dieVerarbeitung komplexer Zeitreihen und relationaler Daten optimiertist. Durch die Nutzung von Database-as-a-Service können Herstellerden Fokus auf die intelligente Nutzung dieser Daten richten, um denProduktionsablauf entscheidend zu verbessern und Probleme zuerkennen, bevor sie auftreten, ohne Zeit und Personal für dieVerwaltung der Datenbank aufwenden zu müssen.Die vollständige Integration von CrateDB Cloud in Azure bieteteine Reihe von Vorteilen für Microsoft Azure-Anwender. MassiveDatenmengen können dezentral erfasst und in Echtzeit mit maximalerZuverlässigkeit und Verfügbarkeit verarbeitet werden. Der Servicekann zudem flexibel an individuelle Anwendungsszenarien angepasstwerden, indem die Performance auf Knopfdruck an die tatsächlicheArbeitslast angeglichen wird. Kosten fallen nur für die tatsächlichin Anspruch genommenen Leistungen an, was ein hohes Maß anFlexibilität und Transparenz garantiert. Dies kann im Vergleich zuanderen Zeitreihen-Datenbanken eine 10-mal höhere Kostenersparnisbzw. Effizienz ermöglichen. Die Abrechnung erfolgt direkt über Azure.Die CrateDB Cloud on Azure ist ANSI SQL-kompatibel, was dieBedienung und Integration mit benutzerdefinierten Anwendungenvereinfacht. Dynamische Schemata und das ausgefeilte JSON-Handling(JavaScript Object Notation) machen die Datenbank ideal für denEinsatz auch bei besonders hohen IIoT-Zeitreihen-Daten-Workloads.Durch die umfassende Visualisierung und Überwachung aller Datenkönnen Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Produktion inEchtzeit ausgelöst werden, was zu einer verbesserten Effizienz desgesamten Prozesses führt. Die Schnittstellen zu Azure IoT Hubs, EventHubs oder PowerBI gewährleisten eine nahtlose Integration mit AzureIoT bzw. eigenen Anwendungen über die Standard-SQL-Schnittstelle.Die Verfügbarkeit der CrateDB Cloud on Azure eröffnet eineVielzahl von Anwendungsfällen, von der Datenspeicherung bis hin zuumfassenden IoT-Projekten: Große Datenmengen von einer Vielzahl vonGeräten und Sensoren können in Echtzeit in einem Dashboard erfasst,gespeichert und visualisiert werden. Das Dashboard kann von einerVielzahl von Benutzern verwendet werden, um die Informationen inBezug auf Bereich und Zeitrahmen zu individualisieren. Überwachungund Alarmierung ermöglichen es, Probleme zu identifizieren und zubeheben, bevor sie den Prozess beeinflussen. Die vorausschauendeSpeicherung von Daten bietet die Möglichkeit, "IoT Data Lakes" zuerstellen, die dann für zukünftige Anwendungen genutzt werden können.Darüber hinaus können Parameteränderungen in Echtzeit vorgenommenwerden, um rechenintensive Anwendungsfälle zu implementieren unddatengestützte Aktionen auszulösen."Mehr als 1.600 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen bereitsauf CrateDB für ihre IoT- und Maschinendatenanwendungen", sagtChristian Lutz, Mitbegründer und CEO von Crate.io. "Unsere Kunden undunabhängige Analysten wie Gartner und Forbes anerkennen dieAlleinstellungsmerkmale rund um die Performance von CrateDB -Skalierbarkeit, einfache Implementierung und Kosteneffizienz. Mit derVerfügbarkeit auf dem Azure Marketplace und der umfassendenIntegration in das Microsoft Cloud-Angebot bieten wir nun einemdeutlich größeren Nutzerkreis einen einfachen und kostengünstigenEinstieg in die Zukunft der industriellen Datennutzung".Über Crate.ioCrate.io ist der Entwickler der CrateDB, einer hochskalierbaren,verteilten Datenbank-Lösung, die Skalierbarkeit und Performance vonNoSQL mit der Leistungsfähigkeit und Einfachheit von Standard-SQLverknüpft. Dafür entwickelt, um insbesondere IoT- undMaschinendaten-Applikationen zu unterstützen, ist CrateDB fürcontainerisierte Umgebungen optimiert und läuft auf Azure oderanderen Clouds, sowie im eigenen Datencenter. 