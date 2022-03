Crash am Markt? Hier sind die klügsten Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In 2 Sätzen

Der Referenzindex S&P 500 durchläuft derzeit die stärkste Korrektur seit fast zwei Jahren.

Defensive Wachstumswerte können eine besonders kluge Idee sein, um sein Geld zu investieren.

Seit Anfang des Jahres werden die Wall Street und die Anleger daran erinnert, dass Börsencrashs und -korrekturen ganz normale Ereignisse sind. Der zweistellige prozentuale Rückgang, den der S&P 500 im Januar erlebte, ist die 39. Korrektur von mindestens 10 % für den Index seit Anfang 1950.

Aber wo es Abstürze und Korrekturen gibt, gibt es auch Chancen. Denn jeder größere Rückgang des S&P 500 wurde schließlich durch eine Erholung wettgemacht. Sollte der breite Markt weiter einbrechen, wären die folgenden vier Unternehmen einige der klügsten Aktien zum Kauf.

Berkshire Hathaway

In einer Welt, in der Wachstumswerte dominieren, hat vielleicht kein Unternehmen den breiten Markt über Jahrzehnte hinweg so konsequent übertroffen wie Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2).

Berkshire ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber sein CEO, der Milliardär Warren Buffett, ist es mit Sicherheit. Seit er 1965 die Führung übernahm, hat Buffett die Aktien der Klasse A zu einem durchschnittlichen jährlichen Gewinn von mehr als 20 % geführt. Insgesamt ergibt sich in 57 Jahren ein Gewinn von rund 3.800.000 %.

Einer der Hauptgründe, warum das Orakel von Omaha ein so erfolgreicher Investor ist, liegt in der Konzentration seines Unternehmens auf zyklische Unternehmen. Zyklische Unternehmen florieren, wenn die Wirtschaft auf Hochtouren läuft, und haben es schwer, wenn Rezessionen auftreten. Buffett weiß genau, dass Rezessionen in der Regel einige Monate bis einige Quartale dauern. Im Vergleich dazu dauern Expansionsphasen in der Regel Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt. Warren Buffett lässt die Zeit zu seinem Verbündeten werden und geht eine einfache Wette ein, die für extrem langfristig aufgestellte Investoren funktioniert.

Das andere, nicht ganz so subtile Geheimnis der Outperformance von Berkshire Hathaway sind die Dividendenerträge. In diesem Jahr wird Buffetts Unternehmen voraussichtlich mehr als 5 Mrd. US-Dollar an Ausschüttungen einnehmen, was einer Rendite von etwa 5 % im Verhältnis zu den Kosten entspricht. Dividendenwerte sind fast immer rentabel und haben sich bewährt. Das bedeutet, dass Buffett und sein Team das Portfolio von Berkshire mit erfolgreichen Unternehmen bestückt haben, die mit allen Widrigkeiten der US-Wirtschaft und des Aktienmarktes fertig werden.

Walgreens Boots Alliance

Aktien des Gesundheitswesens sind in der Regel ein guter Platz, um sein Geld zu investieren, wenn der Markt einbricht. Aus diesem Grund ist die Apothekenkette und Value-Aktie Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF) ein kluger Kauf.

Unabhängig davon, wie gut oder schlecht die US-Wirtschaft läuft oder wie hoch die Inflationsrate im Jahresvergleich steigt, können sich die Menschen nicht aussuchen, wann sie krank werden oder welche Beschwerden sie bekommen. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, medizinischen Geräten und Gesundheitsdienstleistungen in der Regel in jedem wirtschaftlichen Umfeld konstant bleibt.

Was Walgreens so interessant macht, ist die mehrstufige Wachstumsstrategie des Unternehmens, die auf höhere Margen und ein schnelleres organisches Wachstum abzielt. Um die Margen zu erhöhen, hat das Unternehmen seine jährlichen Betriebskosten um mehr als 2 Mrd. US-Dollar gesenkt – ein ganzes Geschäftsjahr früher als geplant.

Um die organische Wachstumsrate des Unternehmens zu steigern, investiert Walgreens aggressiv in zwei Schlüsselinitiativen. Erstens fördert das Unternehmen aktiv den Direktvertrieb an den Verbraucher. Auch wenn der Löwenanteil des Umsatzes auf die stationären Filialen entfällt, ist der Onlineverkauf eine einfache Möglichkeit, das organische Wachstum zu steigern, da die Verbraucher ihre Kaufgewohnheiten ändern.

Zweitens ist Walgreens eine Partnerschaft mit VillageMD eingegangen und hat in das Unternehmen investiert, um bis 2025 in mehr als 30 US-Märkten mehr als 600 Kliniken mit umfassendem Service zu eröffnen. Diese mit Ärzten besetzten Kliniken können dazu genutzt werden, um Stammkunden in die margenstärkere Apotheke des Unternehmens zu leiten.

Palo Alto Networks

Eine weitere außergewöhnlich kluge Aktie, die man kaufen sollte, wenn der Markt einbricht, ist Cybersecurity-Unternehmen und Wachstumswert Palo Alto Networks (WKN: A1JZ0Q).

Defensive Sektoren und Branchen sind ein kluger Ort, um in der Korrektur zu investieren. Cybersicherheit ist ein anhaltender zweistelliger Wachstumstrend, der für Unternehmen jeder Größe, die online oder in der Cloud präsent sind, zu einer Grundvoraussetzung geworden ist. Hacker und Roboter nehmen keinen freien Tag, auch nicht in wirtschaftlich schwachen Zeiten.

Es gibt zwei Hauptgründe, warum Palo Alto eine so beeindruckende Wachstumsgeschichte ist. Zum einen durchläuft das Unternehmen eine Umstrukturierung, die den Schwerpunkt auf Abonnementdienste legt. Auch wenn das Unternehmen weiterhin physische Firewall-Produkte verkauft, bieten die Abonnementdienste langfristig bessere Margen und weniger pauschale Einnahmen. Mit der Zeit wird ein größerer Prozentsatz des Gesamtumsatzes auf diese margenstärkeren Kanäle entfallen.

Der andere wichtige Wachstumstreiber von Palo Alto sind die zahlreichen Übernahmen. Das Management hat sich nicht gescheut, Kapital einzusetzen, um das Produktportfolio zu erweitern oder den Pool an potenziellen Kunden zu vergrößern. Diese Akquisitionen haben entscheidend dazu beigetragen, dass Palo Alto neue kleine und mittlere Unternehmen erreichen konnte.

Bank of America

Ein viertes und letztes Unternehmen auf dieser Liste ist Bank of America (WKN: 858388).

Bankaktien wie die BofA sind sehr zyklisch. Auch wenn sie gelegentlich von den kurzfristigen Emotionen, die Aktien belasten, eingeholt werden können, so profitieren sie doch in hohem Maße von der natürlichen Expansion der US- und der Weltwirtschaft. Dies ermöglicht geduldigen Anlegern, die in große Bankaktien investieren, im Laufe der Zeit einen stetigen Vermögensaufbau. Es überrascht nicht, dass die Bank of America die zweitgrößte Beteiligung von Warren Buffett ist.

Was die Bank of America zum jetzigen Zeitpunkt (und falls der Markt weiter fällt) zu einem perfekten Kauf macht, ist die bevorstehende Änderung der Geldpolitik der Federal Reserve. Da die Inflation in den USA im Januar ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat, hat die Zentralbank des Landes keine andere Wahl, als die Zinsen aggressiv anzuheben. Keine Bankaktie ist so zinsempfindlich wie die BofA. In ihrem Jahresbericht stellte das Unternehmen fest, dass eine Parallelverschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte zu einem geschätzten zusätzlichen Nettozinsertrag von 6,5 Mrd. US-Dollar führen würde. Mit anderen Worten: Je mehr die Inflation zu einem Problem wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die BofA einen kräftigen Schub erhält.

Wie ich bereits erwähnt habe, zahlt sich der digitale Vorstoß der Bank of America auch wirklich aus. In den letzten drei Jahren hat die Bank of America 5 Millionen neue digital aktive Kunden hinzugewonnen und die Gesamtzahl der online oder per App abgeschlossenen Kreditverträge ist von 31 auf 49 % gestiegen. Es ist weitaus kosteneffizienter, wenn Kunden ihre Geschäfte digital abwickeln als persönlich oder per Telefon. Da die Verbraucher diesen digitalen Wandel vollziehen, hat die BofA einige ihrer Filialen konsolidiert und ihre Kosten gesenkt.

Der Artikel Crash am Markt? Hier sind die klügsten Aktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Sean Williams besitzt Aktien von ​​Bank of America und Walgreens Boots Alliance. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B shares) und Palo Alto Networks. Dieser Artikel erschien am 19.2.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

