Crash bei Under Armor! Ist die Aktie jetzt ein Schnäppchen?

Das sieht nicht gut aus: Die Aktie vom Adidas- und Nike-Konkurrenten Under Armor bricht heute um bis zu 25% ein. Was ist passiert? Der amerikanische Sportartikelhersteller Under Armour verliert angesichts einer stärker werdenden Konkurrenz an Zugkraft. Der Umsatz stieg zwar um 12 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Damit...