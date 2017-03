Nach dem Crash - Tipps für Verhalten nach Verkehrsunfällen (FOTO)

Köln (ots) -Laut Statistischem Bundesamt pendeln 60 Prozent aller Deutschen zuihrem Arbeitsplatz. Das Gros von ihnen mit dem Auto. Das täglicheRisiko eines Unfalls ist hoch. Aber was tun, wenn es wirklich malgekracht hat? Hierzu gibt die BG ETEM wertvolle Tipps im neuen"impuls - die Zeitung für alle Beschäftigen".Oft braucht es nur eine kurze Ablenkung, schon ist es passiert:Nach einer rutschigen Bremsung landet der Wagen etwa im Graben oderknallt auf den Vordermann. Auch wenn niemand verletzt wird, ist derÄrger groß. Wichtig ist, jetzt nicht kopflos zu werden und daran zudenken, sich selbst und andere zu schützen.In der neuen Ausgabe des Versichertenmagazins "impuls - dieZeitung für alle Beschäftigen" thematisiert die BerufsgenossenschaftEnergie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM), was im Fall derFälle zu tun ist. Wer die Unfallstelle etwa falsch und nichtvorsichtig genug absichere, bringe sich und andere mitunter inLebensgefahr, so die BG ETEM.Die wenigsten Verkehrsteilnehmer dürften zum Beispiel wissen,welche Entfernungen für das Aufstellen von Warndreiecken ratsam sind.So genügen im Stadtverkehr 50 Meter Entfernung vom Auto, auf derLandstraße sollten es bereits 100 Meter Abstand sein. Und geschah derUnfall auf einer Autobahn, muss das Warndreieck zwischen 150 und 200Meter vom Unfallort entfernt an die Straße.Dabei ist es ratsam, das Dreieck schon am Wagen aufzuklappen undvor sich her zu tragen. So kann es beim geschützten Gang zumAufstellplatz - etwa hinter einer Leitplanke entlang - bereits gutsichtbar andere Verkehrsteilnehmer warnen.Sicher Hilfe rufenAuf der Autobahn helfen Notrufsäulen den Rettern bei derLokalisierung. Doch die BG ETEM zeigt noch andere Möglichkeiten auf,die das Smartphone liefert. So bieten diverse Apps und andere Diensteeine sichere Lokalisierung des Verunfallten.Diese und viele weitere Tipps und Informationen - etwa zurautomobilen Zukunft, den Risiken bei der Nutzung von Gabelstaplernsowie Hintergründe darüber, wie über Unfallrenten entschieden wird -enthält die neue Ausgabe."impuls" downloadenDie Ausgaben von "impuls" können über die Website www.bgetem.deals PDF-Datei heruntergeladen werden. Die Zeitung informiert sechsmalim Jahr alle Versicherten über Sicherheit und Gesundheit amArbeitsplatz. Informationen zum Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehrbietet auch das Aktionsmobil "Zweiradsicherheit" der BG ETEM, das vonBetrieben gebucht werden kann.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,9Millionen Beschäftigte in gut 220.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmertsich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in denMitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmenübernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten undstellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherStellv. Leiter der Abteilung Kommunikation/ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell