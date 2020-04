Der Crash der Prognosen – wichtig für Ihr Geld

Liebe Leser,

die Börsen erholen sich – endlich – wieder spürbar, hinterlassen aber in vielen Depots enorme Verlustspuren. Wie konnte es so weit kommen, dass ein über Wochen laufender Shut-Down Unternehmenswerte teils um 20, 30 und 40 % nach unten gerissen hat? Wie glaubhaft sind die Märkte eigentlich noch? Oder ist die Börse am Ende doch ein Spielcasino, wie viele Kritiker stets ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung