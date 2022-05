Crash? Nee, dieser Indikator spricht für eine Rallye!

Crash oder Rallye. Oder Stagnation an den Aktienmärkten. Das sind die drei Optionen, die es gibt. Es kann nach oben gehen, nach unten, oder eben über eine längere Börsenperiode seitwärts. Jede Börsenphase hat ihre Vorteile, je nachdem, ob man Käufer oder Verkäufer ist. Oder sich einfach ein wenig Ruhe wünscht.

Während die meisten Marktteilnehmer eher steigende Zinsen, Inflation, den Krieg in der Ukraine und andere Dinge fürchten, blicken einige Analysten auf andere Faktoren. Ein Indikator könnte jetzt sogar anzeigen, dass wir uns nicht in Richtung eines Crashs bewegen. Nein, sondern, dass eine Rallye wahrscheinlicher ist. Schauen wir uns das an!

Der Indikator, der anstatt eines Crashs für eine Rallye spricht!

Das US-Portal MarketWatch hat im Laufe dieser Woche mit einem spannenden Überblick aufwarten können. Untersuchungsgegenstand war der Cashanteil institutioneller Investoren und Vermögensverwalter. Das überraschende Ergebnis: Der Anteil liegt so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Zuletzt ist es wohl im Jahre 2001 und dem Platzen der Dotcom-Blase zu einer solchen Auffälligkeit gekommen.

Entsprechend lautet der Titel der Studie auch sinngemäß übersetzt: Wenn es jetzt keine Rallye geben kann … Ein Crash scheint für die Verfasser daher das unwahrscheinlichere Szenario zu sein. Wobei es natürlich eine andere Frage ist, ob wir den Tiefpunkt gesehen haben. Oder ob es nicht womöglich noch tiefer geht und wir in der Folge eine noch größere Übertreibung sehen, auch beim Cash.

Aber lass uns diesen Sachverhalt noch etwas evaluieren. Im Endeffekt ist der Cashanteil für die Frage relevant, woher steigende oder fallende Kurse kommen sollen. Offenbar sind viele Vermögensverwalter und institutionelle Investoren jedenfalls nicht mehr zu stark investiert. Sie besitzen möglicherweise sogar einen gewissen Druck, ihr Geld jetzt zu investieren und eine Rendite zu generieren. Das könnte sie in Zeiten der Inflation wieder in den Aktienmarkt treiben und eben nicht für einen Crash sorgen. Nein, sondern für eine Rallye, wenn der Stein des Anstoßes kommt.

Interessanter Indikator

Ehrlich gesagt würde ich meine Zeit als Foolisher Investor nicht damit verbringen, diesen Indikator weiter zu verfolgen und hinsichtlich einer Korrektur, eines Crashs oder einer Rallye zu bewerten. Stattdessen verwende ich meine Zeit lieber damit, gute, günstige und langfristig aussichtsreiche Aktien zu identifizieren. Das ist mein primärer Fokus. Interessant ist diese Erkenntnis trotzdem.

Offenbar haben Angst, Panik, Inflationssorgen, steigende Zinsen und Krieg den Crash bereits gut eingepreist, zumindest im Kreise der institutionellen Investoren. Das wiederum kann ein Indikator dafür sein, dass es nach einer Phase fallender Kurse eben auch zu einer Rallye oder steigenden Aktienkursen kommt.

