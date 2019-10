Crash Boom Bang mit Lego-Steinchen / Porsche gegen Bugatti - digital versus real in der ADAC Crashanlage (FOTO)

München (ots) -Kann eine Simulation am Computer einen realen Autounfall so genauberechnen, dass damit ein Crashtest überflüssig wird?Computerspezialisten und Crash-Profis des ADAC Technikzentrumswollten das herausfinden und ließen zwei Lego-Autosaufeinanderkrachen - zuerst digital, dann in der Crash-Anlage.Ergebnis: Die Simulation ist gut, ein realer Crash aberunverzichtbar.Der orangefarbene Porsche 911 GT3 RS knallt mit 60Stundenkilometern auf die B-Säule des blauen Bugatti Chiron: Eskracht und splittert, hunderte Teile fliegen umher - die beidenLego-Autos im Maßstab eins zu acht sind beinahe vollständig in ihreEinzelteile zerlegt. IT-Fachleute vom SimulationsspezialistenDynamore hatten in wochenlanger Kleinarbeit ein Software-Programm mitden Eigenschaften aller beteiligten Legosteinchen gefüttert und denSeitenaufprall detailgenau modelliert. AmHöchstleistungsrechenzentrum Stuttgart wurde die Vorausberechnungdann in einer sogenannten Cave dreidimensional sicht- und begehbargemacht. Initiator des Versuchs war das IT- und Techmagazin c't, dasbereits vor zwei Jahren zusammen mit dem ADAC einen Lego-Porschegegen die Wand hatte fahren lassen.Beim realen Crash in der Crash-Anlage des ADAC Technikzentrums inLandsberg kommt es zum Showdown: Mehrere Kameras mit jeweils bis zu1000 Bildern pro Sekunde halten fest, wie die beiden Lego-Bolidenaufeinanderprallen. Das Ergebnis ist so spektakulär wie überraschend:Nahezu kein Steinchen bleibt auf dem anderen, die beiden Autosbrechen fast vollständig auseinander und sind damit wesentlichstärker beschädigt als die Computersimulation vorausberechnet hatte.Fazit des Experten von der ADAC Fahrzeugsicherheit, AndreasRigling: "Simulationen im Entwicklungsprozess sind absolut wichtig,weil sie Ressourcen sparen. Der Vergleich zeigt aber auch ganzdeutlich: Das reale Schadensbild ist deutlich schwerer als in derSimulation vorausberechnet, der echte Crash ist also unverzichtbar."Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell