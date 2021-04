Ein Crash an der Börse könnte unmittelbar bevorstehen: 3 Dinge, die man jetzt tun sollte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Was ich jetzt sagen werde, wird einige von euch verunsichern, aber es ist die absolute Wahrheit: Ein Crash an der Börse könnte unmittelbar bevorstehen.

Seitdem sie am 23. März 2020 den Tiefpunkt erreicht haben, sind die drei großen US-Indizes praktisch unaufhaltsam. Bis zum 6. April 2021 hat sich der technologielastige Nasdaq Composite (WKN:969427) verdoppelt, während der Richtwert S&P 500 (WKN: A0AET0) und der ikonische Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) um 82 % bzw. 80 % gestiegen sind. Es gibt keinen Optimisten an der Wall Street, der mit solchen Gewinnen in nur etwas mehr als einem Jahr unzufrieden wäre.

Die Frage ist nur, ob sich diese Gewinne als flüchtig erweisen werden oder nicht.

Die Anzeichen deuten auf einen möglichen Crash hin

Im Moment gibt es keinen Mangel an Katalysatoren, die diesen Markt von seinem Hoch stoßen könnten.

In den letzten Monaten war die Wall Street besorgt über schnell steigende Renditen von Staatsanleihen. Behalte im Hinterkopf, dass, wenn ich “schnell steigend” sage, etwas Kontext nötig ist. Obwohl sich die 10-jährigen Renditen von Staatsanleihen in den letzten fünf Monaten verdoppelt haben, ist eine Rendite von 1,7 % immer noch historisch sehr niedrig.

Nichtsdestotrotz machen sich die Investoren Sorgen um das Potenzial für höhere Kreditzinsen, was die Kreditaufnahmekapazität und die Wachstumsaussichten für die Dutzenden von schnelllebigen und innovativen Unternehmen, die die Börse nach oben geführt haben, bremsen könnte. Es könnte auch einen Anstieg der Inflation signalisieren und die Federal Reserve dazu zwingen, eine frühere Zinserhöhung in Betracht zu ziehen als erwartet.

Eine weitere Hauptsorge sind die Aktienbewertungen. In den letzten 150 Jahren gab es nur fünf Fälle, in denen das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 die Marke von 30 überschritten und gehalten hat. Das Shiller KGV misst die durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinne der letzten 10 Jahre und ist auch bekannt als das zyklisch angepasste KGV oder CAPE. Am 6. April lag das Shiller KGV für den S&P 500 bei fast 36,7, was weit mehr als das Doppelte seines historischen Durchschnitts von 16,8 ist.

Darüber hinaus hat der S&P 500 in den letzten vier Fällen, in denen das Shiller KGV 30 erreicht hat, zwischen 20 % und 89 % seines Wertes verloren. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass wir jemals wieder Verluste wie in der Großen Depression von 89 % sehen werden, ist ein Rückgang von mindestens 20 % möglich.

Auch die Coronavirus-Pandemie bleibt ein Problem. Obwohl das Licht am Ende des Tunnels nun sichtbar ist, drohen Varianten der Krankheit die Wirksamkeit des Impfstoffs zu minimieren oder die Herdenimmunität (d.h. eine Rückkehr zur Normalität) weiter in Zukunft zu drücken.

Drei Dinge, die du jetzt tun solltest

Also, was soll man als Investor tun?

1. Erkennen, dass es immer Störfaktoren gibt und nicht überreagieren

Der erste Punkt ist, sich zu entspannen und zu erkennen, dass immer ein Störfaktor in den Startlöchern steht, der die Börse nach unten schicken könnte. Egal ob wir uns in einer Rezession befinden oder die Wirtschaft auf allen Zylindern feuert, ich kann mich nicht an eine Zeit in meinen mehr als zwei Jahrzehnten als Investor erinnern, in der die Warnsirene nicht wegen der einen oder anderen Sache ertönt ist.

Investoren sollten verstehen, dass Börsencrashs und Korrekturen ein normaler Teil des Investierens sind und der sogenannte Eintrittspreis für diese Wohlstandsmaschine ist. Da der S&P 500 seit Anfang 1950 im Durchschnitt alle 1,87 Jahre einen zweistelligen Rückgang erlebt, ist es wichtig, auf scharfe oder plötzliche Abwärtsbewegungen an der Börse nicht zu überreagieren. Es hilft auch zu wissen, dass diese Bewegungen nach unten normalerweise nicht sehr lange anhalten.

2. Überprüfe neu, was du besitzt

Zweitens, und um auf dem vorherigen Punkt aufzubauen, ist es immer ein guter Zeitpunkt, dein Portfolio neu zu bewerten und deine Investitionsthese zu überprüfen. Mit anderen Worten, wirf einen genaueren Blick auf die Unternehmen, an denen du beteiligt bist und überprüfe die Gründe, warum du sie überhaupt gekauft hast. Die Chancen stehen gut, dass ein Börsencrash langfristig keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Performance der Unternehmen haben wird, in die du investiert hast, und somit auch keinen Einfluss auf deine Investitionsthese hat.

Denke daran, dass du nicht auf einen Börsencrash oder gar die Androhung eines Crashs warten musst, um dies ein paar Mal im Jahr zu tun. Wenn du sicherstellst, dass deine Investitionsthese weiterhin Bestand hat, werden die emotionalen Aspekte von Börsenkorrekturen und -abstürzen minimiert und es ist viel einfacher, an großartigen Aktien festzuhalten.

3. Halte Bargeld bereit, wenn die Gelegenheit anklopft

Die dritte Sache, die du tun solltest, ist eine gesunde Cash-Position aufzubauen, damit du von den unvermeidlichen Abschwüngen des Marktes profitieren kannst. Obwohl der S&P 500, der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq Composite im Laufe der Geschichte Dutzende von zweistelligen Korrekturen und Abstürzen erlebt haben, wurde jeder einzelne dieser Einbrüche schließlich von einer Bullenmarkt-Rallye wieder vergessen gemacht.

In diesem Zusammenhang zeigen die Daten von Crestmont Research, dass die rollierenden 20-Jahres-Gesamtrenditen (einschließlich Dividenden) zwischen 1919 und 2020 zu keinem Zeitpunkt negativ waren. Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten 102 Jahren einen S&P 500-Index gekauft und deine Investition für mindestens 20 Jahre gehalten hast, hast du Geld verdient.

Wenn die nächste Korrektur oder der nächste Crash kommt, sei dankbar, denn du bekommst die Gelegenheit, großartige Unternehmen mit einem Abschlag zu kaufen.

