Ein Crash an der Börse könnte kommen: 5 Dinge, die man jetzt tun sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Seit mehr als 13 Monaten erfreuen sich die Investoren an einer rekordverdächtigen Erholungsrallye an der Wall Street. Seit der fast 125 Jahre alte Dow Jones Industrial Average (WKN:969420), der S&P 500 (WKN: A0AET0) und der technologielastige Nasdaq Composite (WKN:969427) am 23. März 2020 ihre Baisse-Tiefs erreichten, hat dieses Trio jeweils 83 %, 87 % und 103 % Rendite gebracht.

Aber die Geschichte erzählt uns etwas Anderes. Sollte die Geschichte wieder einmal Recht behalten, könnte ein Crash an der Börse bevorstehen.

Die Anzeichen für einen großen Einbruch an der Börse verdichten sich

Das erste, was man über Börsencrashs und Korrekturen wissen sollte, ist, dass sie ziemlich häufig vorkommen. Optimisten mögen es nicht, wenn sie auf der Bildfläche erscheinen, aber die Daten zeigen, dass ein zweistelliger Rückgang im S&P 500 im Durchschnitt alle 1,87 Jahre seit 1950 stattgefunden hat.

Die größte Bedrohung für die Börse könnte im Moment die historische Bewertung sein. Mit Stand vom 3. Mai lag das Shiller Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 bei 37,53. Dies ist ein Maß für die durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinne der letzten 10 Jahre. Nicht nur, dass 37,53 mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnisses für den S&P 500 seit 1870 ist, sondern jedes Mal, wenn das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Geschichte über 30 gestiegen ist und sich dort gehalten hat, sind ungünstige Dinge passiert. In den letzten vier Fällen, in denen das Shiller-KGV während eines anhaltenden Bullenmarktes die Marke 30 überschritt, verlor der S&P 500 anschließend zwischen 20 % und 89 % seines Wertes.

Die Geschichte ist auch unfreundlich zum S&P 500 in der Dreijahresperiode nach einem Bärenmarkt-Tief. Seit 1960 gab es neun Bärenmärkte (ein Rückgang des S&P 500 von mindestens 20 %). In jedem der vorangegangenen acht Bärenmärkte vor dem Coronavirus-Crash gab es mindestens einen zweistelligen prozentualen Rückgang innerhalb von drei Jahren nach Erreichen des Bärenmarktes.

Andere Faktoren stechen als potenzielle Bullenmarkt-Zerstörer hervor, darunter die Verbreitung von Coronavirus-Varianten, steigende Inflationsraten und die Aussicht auf höhere Hypothekenzinsen, die einen überspannten Häusermarkt unterdrücken könnten.

Es genügt zu sagen, dass es eine sehr reale Möglichkeit gibt, dass ein Crash an der Börse bevorsteht.

5 Dinge, die du tun solltest, wenn es zu einem Crash oder einer großen Korrektur kommt

Das sind die schlechten Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass jeder einzelne Crash und jede Korrektur in der Geschichte letztendlich durch eine Bullenmarkt-Rallye überwunden worden ist. Das ist eine schicke Art zu sagen, dass sich alle größeren Einbrüche im S&P 500, Dow Jones und Nasdaq Composite als Kaufgelegenheiten erwiesen haben.

Wenn ein Crash an der Börse oder eine ernsthafte Korrektur bevorsteht, sind hier fünf Dinge, die du tun solltest.

1. Verstehe deine Risikotoleranz, bevor es soweit ist

Bevor der nächste Börsencrash oder die nächste Korrektur kommt, ist eines der wichtigsten Dinge, die du tun solltest, deine Risikobereitschaft zu verstehen. Zum Beispiel kann der Kauf von Tech-Aktien zu wilderen Schwankungen führen, als wenn du dein Geld in defensive Unternehmen, wie z. B. Aktien von Stromversorgern, investieren würdest. Genauso gibt es oft mehr Risiko und Belohnung, wenn du einzelne Aktien kaufst, anstatt in einen börsengehandelten Fonds (ETF) zu investieren.

Denke jedoch daran, dass der sicherere Weg nicht bedeutet, dass du den Erfolg opfern musst. Jeder möchte gerne den Markt schlagen. Aber wenn du seit 1980 einen S&P 500-Tracking-Fonds besessen hättest, läge deine durchschnittliche jährliche Rendite inklusive Dividenden bei etwa 11 %. Mit Reinvestition würde es weniger als sieben Jahre dauern, um dein Geld zu verdoppeln. Diese Art von Rendite ist sehr ansehnlich.

2. Überprüfe deine Positionen neu

Obwohl du nicht auf einen Crash oder eine Korrektur warten musst, ist ein abstürzender Markt immer ein guter Zeitpunkt für Investoren, ihre Positionen neu zu bewerten. Damit meine ich, dass du deine ursprüngliche Investitionsthese überprüfst und feststellst, ob die Gründe, warum du eine Position in einem Unternehmen gekauft hast, auch heute noch gültig sind. Es besteht eine sehr gute Chance, dass ein kurzfristiger, emotionsgetriebener Absturz oder eine Korrektur an der Börse keinen Einfluss auf deine Investitionsthese oder die zugrundeliegende operative Leistung der Unternehmen, in die du investiert hast, haben wird.

Andererseits, wenn deine These bei einer oder mehreren Positionen in Frage gestellt wurde, wäre dies ein guter Zeitpunkt, um über einen Verkauf oder eine Reduzierung deines Anteils nachzudenken.

3. Halte Bargeld bereit

Drittens wirst du Bargeld zur Verfügung haben wollen, um von bedeutenden Rückgängen an der Börse profitieren zu können.

Mache dir jedoch keine Sorgen darüber, den Zeitpunkt des Tiefpunkts genau zu bestimmen, denn das ist etwas, das man nicht mit Genauigkeit tun kann. Dun findest darin Trost, dass es seit 1950 38 zweistellige Rückgänge im S&P 500 gegeben hat. Jeder einzelne dieser Rückgänge wurde schließlich durch eine Rallye überwunden, oft innerhalb weniger Wochen oder Monate.

Darüber hinaus hat ein Bericht von Crestmont Research herausgefunden, dass die 20-jährigen Gesamtrenditen des S&P 500 zwischen 1919 und 2020 nie auch nur annähernd negativ waren. Übersetzung: Wenn du großartige Unternehmen oder ETFs kaufst und über einen sehr langen Zeitraum hältst, hast du eine sehr gute Chance, Wohlstand aufzubauen.

4. Vergiss die Dividendenaktien nicht

Wenn du dein Geld während eines Crashs oder einer Korrektur einsetzen willst, solltest du Dividendenaktien nicht übersehen. Reife Unternehmen, die eine Dividende zahlen, bieten vielleicht nicht die gleiche Wachstumsrate oder das gleiche Renditepotenzial wie wachstumsstarke Unternehmen oder Small-Cap-Aktien. Sie sind jedoch oft profitabel und haben sich bewährt, was Dividendenaktien zu einer sicheren Wette während eines Marktabschwungs macht.

Noch beeindruckender ist die langfristige Outperformance von Dividendenaktien im Vergleich zu Nicht-Dividendenzahlern. Ein Bericht von J.P. Morgan Asset Management aus dem Jahr 2013 zeigte, dass Unternehmen, die ihre Ausschüttungen beginnen und erhöhen, zwischen 1972 und 2012 im Durchschnitt einen durchschnittliche jährlichen Gewinn von 9,5 % erzielten. Im Vergleich dazu lieferten die nicht-dividendenzahlenden Unternehmen im gleichen Zeitraum eine magere jährliche Durchschnittsrendite von 1,6 %.

5. Denke in den frühen Phasen einer wirtschaftlichen Erholung an den Wert.

Fünftens und letztens: Ziehe in Erwägung, dein Geld in Value-Aktien zu investieren. Ich weiß, dass Wachstumsaktien seit dem Ende der Finanzkrise Value-Aktien mehrfach überrundet haben. Und doch sind es Value-Aktien, die auf lange Sicht (1926-2015) die besseren Performer sind. Laut einem Bericht von Bank of America/Merrill Lynch aus dem Jahr 2016 erzielten Value-Aktien über 90 Jahre hinweg im Durchschnitt einen jährlichen Gewinn von 17 %, verglichen mit 12,6 % für Wachstumsaktien.

Noch wichtiger ist, dass Value-Aktien dazu neigen, in den frühen Phasen einer wirtschaftlichen Erholung deutlich besser abzuschneiden als Wachstumsaktien, und genau da befinden wir uns jetzt.

Wenn du mental und finanziell darauf vorbereitet bist, kann ein Crash an der Börse eine großartige Gelegenheit zum Geldverdienen sein.

Der Artikel Ein Crash an der Börse könnte kommen: 5 Dinge, die man jetzt tun sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 08.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021