Crans-Montana: Schweizer Tourismus-Marke feiert mit VIScope, dem Erlebnisfernrohr - BILD

Ein Dutzend VIScope - für jeden Buchstaben eines - eröffnenden Gästen spannende AusblickeInnsbruck (ots) - Crans-Montana - eine Ferienregion, 12Buchstaben. Und die 12 schönsten Aussichtspunkte der Region, die sichden Hang entlang reihen, unter dem ewigen Eis desPlaine-Morte-Gletschers, von dem aus sich der Blick auf hochalpineEuropameister eröffnet, vom Matterhorn bis zum Mont Blanc und insRh?netal bis Martigny. 125 Jahre Tourismusregion feiert die SchweizerTourismus-Marke Crans-Montana seit Juni 2018 mit Feierlichkeiten undeinem Ideen-Feuerwerk, an dem die Idee Concept & ExhibitionEngineering GmbH mit Sitz in Innsbruck ihren Anteil hat.Ein Dutzend VIScope-Erlebnisfernrohre der Idee GmbH eröffnen denBesuchern von Crans-Montana künftig spannende Ausblicke. 12Aussichtsplattformen werden mit je einem VIScope bestückt. "MitCrans-Montana überzeugten wir eine weitere Schweizer Top-Destinationvon unserer Erfindung VIScope. Das spricht für die Zufriedenheitunserer anderen Kunden, die den touristischen Zusatznutzen unseresErlebnisfernrohrs zu schätzen wissen", freut sich Marius Massimo,Co-Geschäftsführer der Idee GmbH.Die Namen der Gipfel, darunter etliche Viertausender, der fünfPässe (vom Großen St. Bernhard bis zu Simplon oder Furka), die insWalliser Ferienparadies führen, aber auch der in weiter Ferneliegenden Hauptstädte der Gäste verorten sich mit Crans-Montana.Tokyo, Seoul, London oder Paris werden beim Blick durch VIScopeebenso angezeigt wie die Walliser Aletsch Arena, Saas-Fee oderZermatt. "Unsere Kunden schätzen die optische Qualität derErlebnisfernrohre mit punktgenauer Einblendung der Informationen, dierobuste formschöne Ausführung sowie die Funktionsweise ohneStromzufuhr und technischen Zusatz", weiß Marius Massimo.VIScope das Erlebnisfernrohr inszeniert an mehr als 200 Standortenin ganz Europa nicht nur Bergpanoramen. Es kommt an Küstenstreifenmit vorgelagerten Inseln und Leuchttürmen ebenso zum Einsatz wie inWeinbergen zur Erklärung der Reblagen oder auf Erlebniswegen, woGeschichten zur Umgebung erzählt werden.