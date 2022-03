Crane-Aktie: Sortiert sich das Unternehmen neu?

Überblick(NYSE:CR) beabsichtigt die Aufteilung in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen. Nach der Trennung wird Crane Co. die Geschäftsbereiche Aerospace & Electronics und Process Flow Technologies umfassen. Der Geschäftsbereich Payment and Merchandising Technologies wird zu „Crane NXT.“ Die neue Crane Co. wird von Max Mitchell geleitet werden, der weiterhin als Präsident und CEO fungieren wird, und Rich Maue wird weiterhin als CFO tätig sein. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!