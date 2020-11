Cramer: Über Cloudflare, Hanesbrands und mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "HanesBrands":

In der “Mad Money Lightning Round” von CNBC sagte Jim Cramer, er wolle Gewinne bei Cloudflare Inc (NYSE:NET) mitnehmen. Seiner Meinung nach sind die Aktien zu hoch. Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI) hat das Quartal so schlimm verpasst, sagte Cramer. Er war überrascht und kann die Aktie nicht empfehlen, weil er auf der Suche nach Gewinnern und nicht nach Verlierern ist.

