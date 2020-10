Cramer: Gute Chancen für American Express!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Jim Cramer sprach in der CNBC-Sendung “Squawk On The Street” über die Ergebnisse der American Express Company (NYSE:AXP) im dritten Quartal.

Die kontaktlose Funktion von American Express auf Karten hat ihnen immens geholfen, sagt Cramer. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie von 1,30 Dollar, was die Analystenschätzungen von 1,33 Dollar verfehlte, und einen Umsatz von 8,75 Milliarden Dollar, der die Analystenschätzungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung