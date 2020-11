Cramer: Goldene Zukunft für Uber und T-Mobile!

Jim Cramer diskutierte in der CNBC-Sendung “Squawk On The Street” seine optimistischen Gedanken zu Uber Technologies, Inc. ( NYSE:UBER) und T-Mobile US, Inc . Uber und T-Mobile gaben beide am Donnerstagnachmittag die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt.

“[Uber] ist ein Unternehmen, das während einer Pandemie Lebensmittel in Ihr Haus liefert”, denkt, dass das Liefergeschäft ein größerer Fahrer sein wird als die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!