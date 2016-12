Crain Communications Ltd. kündigt Fusion seiner zwei europäischen Unternehmen mit Schwerpunkt Kunststoffbranche an

Plastics News Europe soll als neue Firma das Unternehmen in derKunststoffbranche in ganz Europa vertreten.Detroit (ots/PRNewswire) - Crain Communications Ltd. verkündeteheute die Fusion der Leserschaft und Marketingaktivitäten seinerUnternehmen Plastics News Europe und Plastics & Rubber Weekly. Bisherbediente Plastics News Europe vornehmlich das europäische Festlandund Plastics & Rubber Weekly das Vereinigte Königreich. Ab dem 1.Januar wird Plastics News Europe als repräsentative Marke desUnternehmens in ganz Europa auftreten."Die Fusion dieser beiden Unternehmen ist ein sinnvoller Schrittfür unsere Kunden und unser Geschäft", erklärt Brennan Lafferty, VicePresident und Group Publisher der Crain Global Polymer Group. "Dieswird unsere Angebote für den Marktplatz vereinfachen, da Content unddie Marketingkanäle in den Bereichen Druckmedien, digitale Medien,Konferenz- und Messeplattformen durch ein einziges Unternehmenbereitstellt werden."Der Redakteur von Plastics News Europe David Eldridge, SalesDirector Matt Barber und Conference Director Donna Bushell werdenweiterhin in ihren Führungsrollen tätig sein."Wir haben ein wunderbares Team im Vereinigten Königreich, dessenLeitung in den Händen von David, Matt und Donna liegt, die engeBeziehungen in der gesamten Kunststoffindustrie pflegen", erklärtLafferty. "Unser Ziel bleibt unverändert: tolle Geschichten erzählenund unseren Werbenden Wege und Möglichkeiten bieten, um ihre Kunden,unsere Leser, zu erreichen."Zu den Highlights in 2017 zählt für Plastics News Europe die ersteeuropäische Kunststoff-Recycling-Messe (Plastics Recycling ShowEurope), die im Zeitraum 29. - 30. März in Amsterdam stattfindensoll. Zudem wird Plastics News Europe fünf Konferenzen und diejährliche Gala für die Plastics Industry Awards, die im Oktober inLondon stattfindet, ausrichten."Die Plastics Industry Awards ist immer noch dieprestigeträchtigste Veranstaltung im Veranstaltungskalender derKunststoffbranche", erklärt Barber, Direktor desPreisverleihungsprogramms und der Plastics Recycling Show Europe."Sie feiert Innovation und Exzellenz und bietet den Gästengleichzeitig eine spektakuläre Nacht der Unterhaltung."Als erste spezialisierte Kunststoff-Recycling-Messe auf demeuropäischen Festland ist die PRSE ein Muss für alleBranchenteilnehmer. Die Konferenz und Messe, für die der Eintrittkostenlos ist, wird durch die wichtigsten Marken und Verbände dieserBranche unterstützt. Besucher der Messe können Geschäftsbeziehungenaufbauen, sich über die Geschäftschancen im Bereich desKunststoff-Recyclings informieren und von diesen profitieren",erklärt Barber.Zudem wird Plastics News Europe die etablierte Messe PlasticsDesign & Molding im Jahr 2018 ausrichten.Die Unabhängigkeit und Integrität der Redaktion bleiben weiterhindas Fundament aller Plastics-News-Europe-Produkte."Plastics News Europe hat sich für eine grenzübergreifendeBerichterstattung über die Entwicklungen in der Kunststoffindustriein ganz Europa bereits einen Namen gemacht. Unser Ziel ist es, dieBedürfnisse der Entscheidungsträger zu unterstützen, unabhängigdavon, ob sich diese in Aberdeen oder in Zagreb befinden", erklärtEldridge.Crain Communications Ltd. ist ein Tochterunternehmen von CrainCommunications Inc. mit Hauptsitz in Detroit. DasB2B-Medienunternehmen umfasst 55 Marken einschließlich Plastics News,Rubber & Plastics News, Automotive News, Advertising Age undUrethanes Technology International. Crain beschäftigt weltweit mehrals 800 Mitarbeiter.Pressekontakt:Jess Gamblin312-635-8220jessica@skoogproductions.comOriginal-Content von: Crain Communications Ltd., übermittelt durch news aktuell