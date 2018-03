Craft Jobs goes Greenstorm - BILD

Eine vorausschauende Kooperation für Arbeit suchendeJugendliche in WienSöll/Wien (ots) - Einerseits gibt es Firmen, die gerade aufgrundenormen Wachstums einen hohen Bedarf an Fachkräften haben. Undandererseits gibt es junge Menschen, die - aufgrundunterschiedlichster Umstände - einfach keinen Fuß am Arbeitsmarktfassen. Und dann gibt es zum Glück Unternehmen, die daraus eineWin-Win-Situation schaffen.Greenstorm Mobility ist ein Tiroler Unternehmen, das Hotelshochwertige E-Bikes im Tausch gegen leere Hotelzimmer zur Verfügungstellt. Diese E-Bikes unterschiedlicher Topmarken werden nach einerSaison im Verleih von Greenstorm wieder zurückgenommen, gewartet,überprüft und über Fahrradhändler zu attraktiven Preisen an Endkundenverkauft. Die Partnerhotels erhalten im nächsten Jahr wieder dieneuesten Modelle der E-Bikes und das Rad beginnt sich von vorne zudrehen. Genau dieser Zwischenschritt, die Aufbereitung und Wartungder E-Bikes, ist sehr arbeitsintensiv. »Momentan gibt es noch zuwenig Fahrradtechniker, die auf E-Bikes spezialisiert sind und damitErfahrung haben«, erklärt geschäftsführender Gesellschafter RichardHirschhuber die Situation.Zwtl.: Back to the futureCraft Jobs ist ein sozial-ökonomischer Betrieb, der vomArbeitsmarktservice Wien, der Stadt Wien und vom EFS gefördert wird.Junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die ohne Ausbildung oderteilweise ohne Sprachkenntnisse schwer im Arbeitsmarkt zu integrierensind, haben hier die Möglichkeit, eine Ausbildung zu bekommen, umdanach am Arbeitsmarkt eine echte Chance haben.Zwtl.: Zwei Chancen für unterschiedliche TalenteIn Zusammenarbeit mit Greenstorm haben die jungen Arbeitsuchendenzwei Möglichkeiten: Einige lernen in einem Geschäft von Craft Jobs inWien die gebrauchten Top-E-Bikes von Greenstorm zu verkaufen. Sielernen, mit Kunden umzugehen, verlieren die Scheu vor Kundenkontaktund überwinden Sprachbarrieren. Andere Projektteilnehmer, und das istder überwiegende Teil, erhalten eine Ausbildung in der Aufbereitungund Wartung von E-Bikes, die sie gebraucht von den Hotels bekommen.»Das ist besonders interessant. Einerseits erhalten sie spannendesKnow-how von Greenstorm und andererseits ist diese Ausbildung imwachsenden Markt der E-Bikes bei Fahrradhändlern sehr gefragt«, freutsich der Geschäftsführer Stefan Brinskele von REiNTEGRA gemeinnützigeGmbH. Dank der Förderstellen werden die jungen Menschen in der Zeitihrer Ausbildung auch entlohnt.Das Projekt ist vorerst für ein Jahr geplant. Nach dieserAusbildungsphase muss eine bestimmte Quote der 20 Projektteilnehmerin die Wirtschaft vermittelt sein, um das Projekt weiteren jungenArbeitssuchenden anbieten zu können.[https://www.craftjobs.at/] (http://www.craftjobs.at/)[https://business.greenstorm.eu] (https://business.greenstorm.eu)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:GREENSTORM MOBILITY GMBHRichard HirschhuberGeschäftsführender GesellschafterTel.: +43 5358 43582richard@greenstorm.euhttps://business.greenstorm.euDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19074/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: GREENSTORM MOBILITY GMBH, übermittelt durch news aktuell