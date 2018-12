Cracker Barrel Old Country Store: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Madison Pacific":

Cracker Barrel Old Country Store, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 10:35 Uhr) mit 187,36 USD sehr deutlich im Plus (+4.32 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Cracker Barrel Old Country Store haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Cracker Barrel Old Country Store-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Cracker Barrel Old Country Store-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 156,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -12,95 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (179,6 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cracker Barrel Old Country Store somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Derzeit schüttet Cracker Barrel Old Country Store nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants. Der Unterschied beträgt 0,03 Prozentpunkte (2,77 % gegenüber 2,8 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cracker Barrel Old Country Store. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 28,86 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Cracker Barrel Old Country Store momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Cracker Barrel Old Country Store hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Cracker Barrel Old Country Store wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.