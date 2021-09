Cra: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Für die Aktie Cra stehen per 06.09.2021, 19:39 Uhr 96.4 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Cra zählt zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cra auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Cra wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Für Cra liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cra vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 105 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (96,4 USD) könnte die Aktie damit um 8,92 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Cra-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Die Cra ist mit einem Kurs von 96,4 USD inzwischen +8,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +34 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

