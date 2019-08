Cpmc: Was wird das noch werden?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cpmc, die im Segment "Metall- und Glasbehälter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.08.2019, 11:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 3.19 HKD.

Unsere Analysten haben Cpmc nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,76 und liegt mit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung) von 25,23. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cpmc auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cpmc-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,2 HKD. Der letzte Schlusskurs (3,05 HKD) weicht somit -4,69 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (2,94 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,74 Prozent), somit erhält die Cpmc-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Cpmc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cpmc investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,04 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung einen Mehrertrag in Höhe von 1,37 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.