CplWirklich, ?

Per 06.02.2020, 18:44 Uhr wird für die Aktie Cpl am Heimatmarkt London der Kurs von 711.67 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Human Resource & Employment Services".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cpl einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cpl jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cpl führt bei einem Niveau von 11,11 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 4 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cpl. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cpl-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 562,13 GBP mit dem aktuellen Kurs (700 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +24,53 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (615,95 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,65 Prozent), somit erhält die Cpl-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.