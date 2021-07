Cozycozy.com, eine Suchmaschine, die das Buchen von Unterkünften revolutioniert, ist in 50 Ländern verfügbar

Paris (ots/PRNewswire) - - Dieser einzigartige Service, der es Nutzern ermöglicht, mit einer einzigen Suche ALLE Unterkünfte zum besten Preis zu finden, erweitert seine internationale Reichweite auf 50 Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Russland, Brasilien, Australien, Indien und Mexiko.Die Suche nach Unterkünften ist heutzutage aufgrund der schwindelerregenden Vielfalt an Standorten, Möglichkeiten und Preisen ein echtes Rätsel. Die Orientierung kann sehr komplex und zeitaufwendig werden. Und am Ende des Tages ist es schwer, sicher zu sein, dass Sie das beste Angebot gewählt haben.Zum ersten Mal präsentiert eine Suchmaschine alle verfügbaren Unterkunftslösungen auf unparteiische und transparente Weise. Ob Sie nun ein Hotelzimmer, eine Wohnung oder ein Haus, ein Boot, ein Bett in einer Jugendherberge, eine atypische Unterkunft (Tipi, Jurte, Baumhaus, etc.) oder noch traditionellere Optionen (Hütte, Lodge, Riad, Camping, etc.) suchen, Sie werden finden, was Sie brauchen durch cozycozy.com, das die weltweit größte Auswahl an Unterkünften bietet. Es wurde entwickelt, um Reisenden zu helfen, Angebote zu vergleichen, zu filtern und zu sortieren, so dass sie mit Vertrauen suchen können. Alle angegebenen Preise sind endgültig, einschließlich aller Gebühren, um Transparenz und Unparteilichkeit zu wahren. Mit nur einem Klick können Reisende jetzt ihre ideale Unterkunft finden, immer zum besten Preis, unter hunderten von Spezialseiten wie Booking.com, Airbnb, VRBO, Trip, Agoda, Hotels.com, Expedia und vielen mehr: cozycozy.com verfügt über mehr als 15 Millionen Unterkunftsangebote.Dank seiner intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche macht cozycozy.com die Suche nach Unterkünften am Computer oder auf dem Handy schnell und einfach und will die Referenz unter Reisenden werden! "Bei cozycozy wählen die Nutzer, wo sie buchen wollen", sagt Mitgründer Guillaume Bril. "Wir manipulieren keine Daten, daher werden Sie niemals nur noch 2 Zimmer übrig' oder '20 Leute schauen sich dieses Angebot an' sehen. Ob Sie im Voraus oder in letzter Minute buchen, cozycozy ist Ihr bestes Werkzeug, um die neuesten verfügbaren Unterkünfte zu finden. Es ist also noch nicht zu spät, Ihren Urlaub zu buchen."Informationen zu cozycozy.comCozycozy.com (https://www.cozycozy.com/)ist die weltweit erste Suchmaschine, die es Nutzern ermöglicht, alle verfügbaren Ferienunterkünfte auf unparteiische und transparente Weise zu betrachten. Die Plattform bietet über 15 Millionen Unterkunftsangebote.Pressekontakt:presse@cozycozy.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1572347/CC_qr_code_2x_Logo.jpgOriginal-Content von: Cozycozy.com, übermittelt durch news aktuell