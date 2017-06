Cox & Kings großer Sieger bei den 24. World Travel Awards

Mumbai (ots/PRNewswire) -Cox & Kings Ltd. ist bei den 24. World Travel Awards erneut alsSieger hervorgegangen. Unter großem Beifall wurde das Unternehmen beider prestigeträchtigsten Jahresveranstaltung der Reisebranche mitdrei Preisen ausgezeichnet: Asia's Leading Luxury Tour Operator,India's Leading Tour Operator und India's Leading Travel Agency. Dieillustre Red-Carpet-Feier fand im Grand Kempinski Hotel in Schanghaistatt, und Besucher wurden mit den feinsten chinesischen Traditionenund einem atemberaubenden Unterhaltungsprogramm verwöhnt.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/521437/Cox_and_Kings_at_the_World_Travel_Award_ceremony_in_China.jpg )Peter Kerkar, Group CEO von Cox & Kings, kommentierte: "Die Awardserkennen das innovative und einzigartige Reiseerlebnis an, das wiranbieten. Wir sind genauso leidenschaftlich wie unsereanspruchsvollen Kunden und wollen die fantastischsten Reiseerlebnisseschaffen. Wir bedanken uns bei unseren Kunden, deren Unterstützungmaßgeblich zum Gewinn dieser Preise beigetragen hat."Cox & Kings wird seit vielen Jahren bei den World Travel Awardsimmer wieder mit Preisen bedacht. Den Titel "Asia's Leading LuxuryTour Operator" konnte man sich dieses Jahr bereits zum dritten Mal inFolge sichern. Den Titel "India's Leading Tour Operator" holte mansich zum vierten Mal und den Titel "India's Leading Travel Agency"zum fünften Mal in Folge.Die World Travel Awards (WTA) wurden aufgelegt, um die allerbestenReiseorganisationen der Welt zu identifizieren und auszuzeichnen.Solche, für die Spitzenleistung keine Obergrenze kennt und diewegweisende Ideen implementieren. Sie gelten als die Oscars derReisebranche. Die feierliche Galaveranstaltung der World TravelAwards ist eine beispiellose Networking-Plattform für Mitglieder derReise- und Touristikbranche.Informationen zu Cox & Kings Ltd: (BSE: 533144 | NSE: COX&KINGS)Cox & Kings Ltd. ('C&K') ist ein führender Konzern im BereichFreizeit- und Bildungsreisen mit Niederlassungen in 22 Ländern aufvier Kontinenten. Es ist eines der erfahrensten Reiseunternehmen derWelt und besteht bereits seit dem Jahr 1758. C&K mit Hauptsitz inIndien hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einemdiversifizierten, multinationalen Reisekonzern mit Fokus auf globale,trendbewusste Kunden entwickelt.C&K ist in drei bedeutenden vertikalen Branchen tätig: Freizeit,Bildung und Hybrid-Hotels.Medienvertreter erhalten weitere Informationen von:Thomas C. ThottathilCox & Kings Ltd.Head - Corporate CommunicationsT: +91-22-22709100E: thomasct@coxandkings.comOriginal-Content von: Cox & Kings Ltd., übermittelt durch news aktuell