Cowen gewinnt Best ESG Research Award 2022

New York/Leipzig (ots) -- Die Investmentbanking-Beratungsgesellschaft Cowen gewinnt den renommierten "Best ESG Research" Award 2022- Es ist die weltweit führende Auszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Research sowie zugehörige Ratings, Fonds und Produkte- Unabhängige Experten-Jury aus Industrie und Wissenschaft verlieh den Preis des "ESG Investing Magazine" zum dritten MalDie Cowen Inc. (NASDAQ:COWN) hat bei den diesjährigen ESG Investing Awards, den weltweit sehr beachteten Preis für herausragende Leistungen in den Bereichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Research sowie die zugehörigen Ratings, Fonds und Produkte erhalten.Die Auswahl der Preisträger für den vom ESG Investing Magazine vergebenen Award erfolgt durch eine unabhängige Experten-Jury aus Industrie und Wissenschaft. Gewürdigt werden damit die wirkungsvollsten Produkte, Fonds und Initiativen, die einen positiven Beitrag zur Integrität, Akzeptanz und zum Erfolg von ESG-Investitionen leisten."Cowen arbeitet jeden Tag hart daran, für seine Kunden eine überdurchschnittliche Leistung zu erzielen, indem wir sie mit anregenden und richtungsweisenden Analysen versorgen, die ihnen einen echten Vorteil verschaffen", sagte Robert Fagin, Director of Research bei Cowen. "Diese Mission ist in unseren Kernwerten ESG und Nachhaltigkeit verankert, die uns dazu motivieren, sowohl intern als auch extern einen umfassenden positiven Einfluss auszuüben. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von ESG Investing für unsere Führungsrolle in diesem Bereich und werden unser bestehendes ESG-Research künftig erweitern und gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag zur Verbreitung nachhaltiger Investitionen auf der ganzen Welt leisten."Die Research-Abteilung des Unternehmens besteht aus mehr als 60 leitenden Analysten, die mehr als 975 Wertpapiere aus einer Vielzahl von Branchen abdecken. Auch in Europa ist Cowen mit über 60 Mitarbeitern im M&A Geschäft stark vertreten. Die dortigen Partner sind ehemalige Unternehmer mit Sektor-Expertise in Health Care & MedTech, Industrials & Robotics, TMT, Consumer und Business Services."Unser starkes Netzwerk und die enge Verzahnung mit den US-Kollegen ermöglicht uns einen fruchtbaren Austausch im Dienste der Weiterentwicklung von Cowens weltweitem ESG-Fokus, sowohl im Research, als auch in unserem M&A und Finanzierungsgeschäft", sagt Philipp Schlüter, Partner bei Cowen Europe."In diesem Jahr haben wir fast doppelt so viele Nominierungen wie 2021 erhalten, und unsere Juroren wurden gebeten, Finalisten von herausragender Qualität in allen Kategorien zu finden. Wir haben auch das Entstehen neuer ESG-Fondsarten sowie einen deutlichen Zuwachs von ESG-Research und passenden Produktangeboten beobachtet. Dieser Trend wird sich fortsetzen, da ESG und Nachhaltigkeitsthemen weltweit für Anleger immer wichtiger werden", sagte Matthew Clements, Herausgeber von ESG Investing.ESG Investing ist eine Abteilung von Global Markets Media, einem in Großbritannien ansässigen Finanz-Medienunternehmen, das Handels- und Investment-Experten weltweit Research, Konferenzen und Schulungen anbietet.Über die Cowen Europe AGDie Cowen Europe AG (Cowen) ist eine Investmentbanking-Beratungsgesellschaft, die Kunden bei M&A, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie bei Börsengängen berät. Dabei sind die Partner von Cowen mehr als Berater: Sie sind ehemalige Unternehmer mit Sektor-Expertise aus Branchen wie Health Care & MedTech, Industrials & Robotics, TMT, Consumer und Business Services. Mandanten aus mittelständischen Unternehmen, Wachstumsunternehmen sowie Finanzinvestoren und Family Offices aus Europa vertrauen auf Cowens Expertise. Das Team aus mehr als 50 Mitarbeitern verteilt sich auf Büros in Deutschland und der Schweiz. Die Cowen Europe AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der internationalen Investmentbank Cowen Inc. mit Sitz in den USA und mehr als 1.500 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen unter www.cowen.eu.Über die ESG- und Nachhaltigkeits-Research von CowenCowen war das erste Wall-Street-Unternehmen, das unternehmensspezifische ESG-Bewertungen auf dem Umschlag seiner Research-Berichte platzierte. Weitere Informationen über diese Initiative finden Sie unter https://www.cowen.com/about/esg-scores/.Das Unternehmen deckt mit seinen Teams das gesamte Spektrum der ESG- und Nachhaltigkeit-Aktien ab. Dazu zählen etwa alternative Energien, Batterietechnologie, Biokraftstoffe und erneuerbare Kraftstoffe, Elektrofahrzeuge und Mobilität-Technologie, das Laden von Elektrofahrzeugen, Industriegase und -ausrüstung, Lithium und Seltene Erden, intelligente Stromnetze sowie nachhaltige Lebensmittel und Landwirtschaft.Im Rahmen der Ahead Of The Curve® Series, Cowens Flaggschiff-Research-Angebot, haben Cowen-Analysten bereits zahlreiche Berichte verfasst, die sich auf ESG und Nachhaltigkeit konzentrieren. Beispiele sind die Future of Mobility Primer, Sustainable Energy & Industrial Technology Primer und eine bahnbrechende, sieben Berichte umfassende Serie zur Energiewende.Cowen veranstaltet regelmäßig Branchenevents, die als Zentrum der Diskussion zwischen Investoren und innovativen Unternehmen dienen. dazu zählen etwa die Mobility Disruption Conference, die Industrial Technology, Robotics & Sustainability Conference und die jährliche Energy Conference.Pressekontakt:PIABO PR Henric Abraham-Winter, +49 172 522 9803, cowen@piabo.netOriginal-Content von: Cowen, übermittelt durch news aktuell