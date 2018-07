Cowen: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Kurs der Aktie Cowen stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 14,4 USD. Der Titel wird der Branche "Investment Banking & Brokerage" zugerechnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cowen auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cowen. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 15,38 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Cowen momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Cowen auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Cowen wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

