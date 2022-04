Coway gewinnt 8 iF Design Awards 2022

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Die gesamte NOBLE-Produktpalette von Coway mit Wasserreinigern, Luftentfeuchtern, Luftbefeuchtern und Induktionskochfeldern wurde bei den iF Design Awards ausgezeichnet- 2022 erhält Coway zum 15. Mal in Folge die iF Design AwardsCoway, „The Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass das Unternehmen beim International Forum (iF) Design Award acht Anerkennungen erhalten hat, darunter den angesehenen iF Gold Award, der an den NOBLE Luftentfeuchter ging.Der 1953 als Die Gute Industrieform e.V. gegründete iF Design Award bewertet Produktwirkung, Differenzierung und andere Eigenschaften in neun Kategorien - Produkt, Verpackung, Kommunikation, Professionelles Konzept, Innenarchitektur, Architektur, Service Design, User Experience (UX) und User Interface (UI).Coway erhielt insgesamt 8 Auszeichnungen bei den iF Design Awards 2022. Fünf davon wurden in der Kategorie Produkt vergeben, eine davon mit dem prestigeträchtigen Goldpreis. Zwei weitere Preise wurden in der Kategorie Innenarchitektur und ein Preis in der Kategorie Benutzeroberfläche (UI) verliehen.Die Auszeichnung in Gold ging an den Coway NOBLE Luftentfeuchter (AD-1221E), der die Ästhetik des Raumes durch ein hochwertiges, von der Architektur inspiriertes Design aufwertet. Sein charakteristischer Turm und die horizontalen Schichten unterscheiden ihn von herkömmlichen Luftentfeuchtern, die in Ecken versteckt werden müssen. Er ist nicht nur ein Gerät, sondern auch ein Einrichtungsgegenstand, der sich harmonisch in die Einrichtung einfügt. Das Produkt wurde auch für seine selbstöffnende Pflegefunktion gelobt, die den Füllstand des Wassertanks erkennt und die Schale öffnet, um zu signalisieren, dass das Wasser gewechselt werden sollte.Neben dem Gold-Award für den NOBLE Luftentfeuchter wurden auch der NOBLE Luftbefeuchter, die NOBLE Water Purifier Series, die NOBLE Induction Freedom Series und die Air Cartridge Series in der Produktkategorie ausgezeichnet.Im Bereich Innenarchitektur wurde der Markenerlebnisraum Coway Gallery für seine Kunstfertigkeit ausgezeichnet. In der Coway Gallery werden Produkte in einer häuslichen Umgebung ausgestellt, um zu zeigen, wie sie in die verschiedenen Lebensstile der Verbraucher passen. Der Bodenbelag besteht aus Glas- und Kunststoffabfällen aus der Coway-Produktionslinie und verkörpert auf subtile Weise die Nachhaltigkeitswerte des Unternehmens.„Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Premiummarke NOBLE bei den renommierten iF Design Awards ausgezeichnet wurde", sagte Hyun Joo Song, Leiterin des Design Centers bei Coway. „Das motiviert uns, weiterhin neue Produkte zu entwickeln, die sowohl das Leben der Menschen als auch den Raum um sie herum verbessern."Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797772/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgPressekontakt:Sumin Park,sumin.park@coway.com,82-10-6816-0249Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell