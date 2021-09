Covid-Aktien: Studie testet gemischten COVID-19-Impfstoff bei Kindern!

Eine britische Studie soll die gemischte COVID-19-Impfung bei Kindern untersuchen, wie Reuters berichtet. In der Studie mit der Bezeichnung Com-COV3 werden verschiedene Impfschemata an 360 Freiwilligen im Alter von 12 bis 16 Jahren getestet, wobei die Immunreaktionen und mildere Nebenwirkungen untersucht werden. Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren werden in Großbritannien ab nächster Woche geimpft, während die 16- ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!