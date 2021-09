Covid-Aktien: Bidens COVID-19-Booster-Plan stößt auf Widerstand!

Letzten Monat kündigte die Biden-Administration Pläne an, ab dem 20. September COVID-19-Auffrischungsimpfungen an Amerikaner zu verteilen. Das Vorhaben muss jedoch noch von der FDA und den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) abgesegnet werden, berichtet Bloomberg. Das CDC-Gremium hat die Prüfung des Plans auf Mitte September verschoben und erklärte, es sei besorgt, dass die Politik dem Prozess in dieser Woche vorauseile. Ich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!