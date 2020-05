Baierbrunn (ots) - Friedemann Schmidt ist seit 2013 Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) und selbst als Apotheker in Leipzig tätig. Er kennt die aktuelle Situation vor Ort genau und spricht im Experten-Interview des Podcasts über die Herausforderungen und Chancen für Apotheker.Während sich ganz Deutschland in den letzten Wochen in den Lockdown zurückgezogen hat, haben unter anderem die Apotheker*innen die Stellung gehalten. Und das sogar ziemlich erfolgreich, immerhin mussten nur 30 der deutschlandweit 19.000 Apotheken wegen Infektionsgefahr zeitweise schließen. Vor welchen Herausforderungen die Apotheken nun stehen, erklärt Friedemann Schmidt, Präsident der ABDA, in der heutigen Folge des Experten-Podcasts "Klartext Corona".Viele Deutsche messen gerade in der Corona-Krise den Apotheken eine hohe Bedeutung zu, wie die aktuelle Umfrage des Wort & Bild Verlags belegt. Demnach schätzen 92 Prozent der Befragten es sehr, dass die Apotheke die Nahversorgung in Sachen Gesundheit auch in der aktuellen Situation aufrechterhält. Schmidt: "Die Apotheken waren die ganze Zeit flächendeckend verfügbar. Aber wir leiden unter den Lockdown-Maßnahmen." Wirtschaftlich haben die Apotheken in keiner Weise profitiert. "Alle Schutzmaßnahmen mussten aus den Mitteln der Apotheke finanziert werden", so Schmidt. Aufgrund von Social distancing haben elektronische Bestellungen in Apotheken deutlich zugenommen. Schmidt: "Wäre natürlich gut, wenn wir jetzt schon das e-Rezept hätten."Schmidt wagt außerdem einen Blick in die Zukunft und spricht über mögliche Szenarien, wie sich der Apotheken-Alltag verändern könnte. Der heiß erwartete Covid-19-Impfstoff gibt erneut Anlass, um über Impfungen in Apotheken nachzudenken. Die Apotheken stünden bereit.Das zehnminütige Interview ist ab sofort unter http://www.gesundheit-hoeren.de verfügbar.Moderator Peter Glück und Dr. Dennis Ballwieser, Arzt, Geschäftsführer und Leiter der wissenschaftlichen Redaktion des Wort & Bild Verlags, nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Sie informieren auf sachliche und gut verständliche Weise, interviewen Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und geben den Zuhörern nach dem Motto "Infos - Hilfe - Zusammenhalt" praktische Tipps in dieser außergewöhnlichen Zeit. Alle Hörer/-innen sind eingeladen, sich mit Fragen an das Podcast-Team zu wenden. Die Fragen werden im Podcast beantwortet.Sämtliche Folgen von Klartext Corona findet man unter http://www.gesundheit-hoeren.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Fragen können gerichtet werden an redaktion@gesundheit-hoeren.de .Der Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.275.463 laut IVW 1/2020, Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 609.617), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.088.558), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.585.892), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.135), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.282.458) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 342.975).Pressekontakt:Pressekontakt: Gudrun Kreutner Leitung Unternehmenskommunikation Tel.: 0151 / 5385 00 49 E-Mail: gudrun.kreutner@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4591770 OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell