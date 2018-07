Covestro will sich bei Übernahmen stärker engagieren

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kunststoffkonzern Covestro will künftig aktiver bei Übernahmen werden.



"Beim Thema M&A haben wir in der Vergangenheit sehr wenig getan, das soll sich ändern", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). "Wir schauen rechts und links, welche Möglichkeiten es gibt, ohne dass wir uns in irgendeiner Weise unter Druck setzen lassen", betonte der seit April dieses Jahres bei der einstigen Bayer -Tochter das Finanzressort verantwortende Manager.